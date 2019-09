1 de setembre de 2019

El Consell de Mallorca destina per primera vegada 100.000 euros en ajudes per a projectes de l'àmbit LGTBI

PALMA DE MALLORCA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca destina per primera vegada 100.000 euros a ajuntaments, organitzacions i entitats amb l'objectiu de finançar projectes de promoció d'igualtat de gènere i fomentar accions per fer efectiu els drets de no discriminació a les persones LGTBI durant l'any 2019.

Segons ha informat la institució insular en un comunicat, són susceptibles de demanar aquestes ajudes els ajuntaments de Mallorca amb població inferior a 55.000 habitants i les associacions i agrupacions de persones físiques privades. El termini per presentar les sol·licituds acaba el 17 de setembre.

La convocatòria, publicada aquest dissabte en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, inclou tres línies d'ajuda: una dirigida als ajuntaments per engegar plans d'igualtat municipals i certificar la implantació del sistema de gestió municipal per la igualtat de gènere, i una altra dirigida a associacions i entitats per finançar accions i programes per promoure la igualtat de gènere.

Les ajudes també contemplen una tercera via dirigida a associacions i entitats per impulsar i afavorir accions per promoure la igualtat, eliminar discriminacions, garantir els drets de les persones LGTBI i erradicar la LGTBI fòbia.

És la primera vegada que el Consell de Mallorca convoca ajudes de subvenció en matèria d'igualtat i promoció dels drets de les persones lesbianes, gais, trans -transexual i transgènere- bisexuals i intersexuals.

Cada ajuntament pot presentar com a màxim un projecte de pla d'igualtat i un projecte del procés per a la certificació de la implantació d'un sistema de gestió municipal per a la igualtat de gènere.

Les associacions i agrupacions poden presentar un màxim de tres projectes o activitats.

Si es presenta el màxim de tres projectes, un d'ells ha de ser amb motiu de la commemoració d'alguna de les festes internacionals.