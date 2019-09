16 de setembre de 2019

El Consell de Mallorca impulsa l'oferta de turisme actiu i esportiu en la fira Cycle Xou de Birmingham

PALMA DE MALLORCA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha impulsat l'oferta de turisme actiu i esportiu en el Cycle Xou de Birmingham (el Regne Unit), una de les fires sobre aquesta temàtica més importants de l'entorn internacional que s'ha celebrat del 12 al 15 de setembre.

Així ha informat el departament de Turisme i Esports en un comunicat en el qual han especificat que el Consell ha participat amb un estand propi en la fira i ha estat obert a totes les entitats i empreses interessades, un total de nou coexpositores.

En concret, han format part els ajuntaments d'Alcúdia, Cala Ratjada, Font de Sa Cala, Canyamel, Cala Mesquida, Capdepera, Pollença i Calvià, a més de les empreses Portblue Hotels, Mallorca 312-Arrivo Cycling, Melià Hotels, Hotel Èol i Garden Hotels.

El conseller insular de Turisme i Esports, Andreu Serra, també ha participat en les activitats per promocionar Mallorca com a destinació per a la pràctica de ciclisme.

En aquest sentit, el departament ha celebrat la presentació de la prova 'Mallorca Cycling Festival' que tindrà lloc en el municipi de Consell entre el 4 i el 6 d'octubre.