El Consell de Mallorca inverteix 98.000 euros en les Rutes Culturals Serra de Tramuntana

PALMA DE MALLORCA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha invertit un total de 98.476 euros en les primeres Rutes Culturals Serra de Tramuntana, que tindran un punt de partida en cadascun dels 20 municipis situats en aquest paisatge i que funcionaran, a més, com a "petits centres d'interpretació".

Segons ha detallat aquest dijous la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, en roda de premsa, la inversió ha inclòs l'elaboració d'un llibre, diversos tríptics i tòtems informatius, a més d'un "racó publicitari" en cadascun dels 20 municipis que es localitzen en la serra.

Així, Cladera ha argumentat que l'objectiu d'aquesta iniciativa és crear activitat interpretativa al voltant de la Serra de Tramuntana, fomentar el turisme responsable a Mallorca i generar recursos econòmics per mantenir el paisatge.

Concretament, la inversió s'ha dividit en 41.684 euros per a l'elaboració de tòtems i córners, 15.970 euros destinats a la creació de llibres i tríptics, 14.504 euros a la creació d'una pàgina web i 26.317 euros a la coordinació i seguiment del projecte. Inicialment, el projecte s'havia licitat en un màxim de 119.771 euros.

A més, ha participat en l'acte de presentació la consellera de Territori del Consell de Mallorca, Maria Antònia Garcias, qui ha explicat que aquest dijous s'ha celebrat la mesa d'alcaldes de la Serra de Tramuntana, en la que han participat els 20 alcaldes d'aquests municipis.

En aquesta reunió els representants municipals han triat per consens els alcaldes de Puigpunyent, Antoni Marí, i d'Escorca, Antoni Solivellas, per formar part de la junta rectora del Consorci de la Serra de Tramuntana, que funciona com el principal òrgan directiu.