30 de agost de 2019

El Consell de Mallorca reitera el seu compromís de convertir l'edifici del Sindicat de Felanitx en un centre cultural

PALMA DE MALLORCA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha reiterat aquest divendres el seu compromís de transformar l'edifici del Sindicat de Felanitx en "un centre de referència cultural".

Així ho ha expressat Catalina Cladera després de rebre en audiència al batle de Felanitx, Jaume Montserrat. Després de la trobada, Cladera ha detallat que el proper pas previst per la institució insular és l'execució d'unes obres per tancar i protegir el recinte, que es finançaran amb el pressupost de les inversions estatutàries destinades a la compra i rehabilitació de l'edifici, que ascendeix als 4,4 milions d'euros, dels quals 1,9 han servit per a l'adquisició de l'antiga instal·lació.

Així mateix, Cladera ha indicat que el següent pas serà el de formalitzar el canvi d'ús de la instal·lació, que ha de dur a terme l'Ajuntament. Així, el batle de Felanitx ha indicat que el Consistori ja té un full de ruta per als pròxims quatre anys en aquest sentit.

A més, en la primera reunió de la legislatura entre el batle del municipi i la presidenta del Consell de Mallorca, també s'han tractat altres temes com les necessitats de la localitat respecte a instal·lacions esportives, culturals, i infraestructures vàries.