16 de juliol de 2019

El Consell de Menorca adquireix una unitat canina per controlar l'enviament de mercaderies des de l'Aeroport

MENORCA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

L'Aeroport de Menorca ha contractat, recentment, els serveis d'una unitat de gossos detectors d'explosius per controlar la seguretat en l'enviament de mercaderies des de l'Aeroport de Menorca.

Segons ha informat aquest dimarts el Consell de Menorca, la institució insular ha signat un conveni amb la Cambra de comerç de Menorca per millorar el servei d'enviament aeri, en el qual l'administració ha dedicat 45.000 euros.

En aquest sentit el Consell de Menorca ha explicat que la mercaderia enviada per via aèria, un material opac que no pot ser inspeccionat solament amb els escáneres ordinaris, necessita una inspecció ocular i manual, que obliga a desempaquetar i manipular la mercaderia per part dels serveis de seguretat.

Aquesta pràctica pot provocar que, una vegada inspeccionada la mercaderia, no se segueixin els procediments adequats per tornar empaquetar-la i, per tant, aquesta no arribi en les millors condicions. Amb els serveis de la unitat canina, es pretén solucionar aquest problema.

En aquesta línia, la presidenta del Consell de Menorca, Susana Mora, ha manifestat que l'administració insular "vol posar facilitats a l'economia local per poder fer-la més competitiva".

"És part de la nostra responsabilitat oferir polítiques d'acompanyament que els posin facilitats i contribueixin a la millora de la seva productivitat", ha afegit Mora.

D'altra banda, des del Consell de Menorca han recordat que l'Aeroport de Menorca no està obligat a oferir aquest tipus de servei.