6 de setembre de 2019

El Consell modifica l'ordre de vedes "per afavorir la conservació de la tórtora"

PALMA DE MALLORCA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha modificat l'ordre de vedes "per afavorir la conservació de la tórtora", de manera que s'avançarà el final de la caça d'aquesta espècie, considerada vulnerable, al 15 de setembre.

Així s'ha aprovat per unanimitat en el Consell de Caça que ha estat presidit per conseller executiu de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, Jaume Alzamora.

La institució insular, per adaptar-se a la conservació de la tórtora, havia convocat aquesta reunió extraordinària per proposar una modificació de l'ordre de vedes als membres del Consell de Caça.

Alzamora ha explicat que el compromís de la institució insular és "treballar per garantir la conservació i sostenibilitat de les espècies a Mallorca". A més, ha assenyalat que la Comissió Europea planteja que s'ha de fer una gestió global de l'espècie i ha recordat que l'origen de la vulnerabilitat de la tórtora no és directament la caça, "sinó que és un problema mediambiental i derivat de l'abandó del camp, que fa que l'espècie no es pugui reproduir com l'hauria de fer".

Des de les seves competències, el Consell ha donat compliment a la garantia de caça sostenible. Es va detectar que la tórtora estava 'sobrecaçada' entre un 30 i un 50 per cent en l'Estat, i la institució insular, des de 2017, ha reduït a la meitat l'autorització de caça d'aquesta espècie i s'ha passat de sis a tres captures per caçador i dia.

El director insular de Cooperació Local i Caça, Jaume Tomàs, ha afirmat que la modificació d'aquest divendres representa "un pas més cap a la preservació de l'espècie". Segons ha explicat, com és una espècie migratòria, a partir del 15 de setembre es comencen a agrupar per partir "i és quan interessa que es reforcin".

El Consell de Caça, òrgan consultiu de l'Adreça de Caça, està format per 21 membres (representants del Consell, de les administracions, de les associacions de caçadors i del grup ecologista GOB).