19 de setembre de 2019

El Consell presenta als ajuntaments de Santanyí i Felanitx els eixos d'actuació de l'àrea de Desenvolupament local

El conseller de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, Jaume Alzamora, i el director insular de Cooperació Local i Caça, Jaume Tomàs, han visitat aquesta setmana Santanyí i Felanitx, en el marc de les reunions contínues que volen fer a l'illa per presentar-se i conèixer els representants dels ajuntaments mallorquins.

Així, l'alcaldessa de Santanyí, Maria Pons, i l'alcalde de Felanitx, Jaume Monserrat, acompanyats de part del seu equip de govern, han rebut aquest dijous als representants del Consell de Mallorca.

Amb aquestes trobades, es pretén explicar les diferents línies d'ajudes del Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local i algunes de les accions que es plantegen per 2020.

Alzamora i Tomàs han insistit en la necessitat d'implementar mesures sostenibles en els municipis, per la qual cosa el Consell ofereix ajuda tècnica i econòmica perquè els ajuntaments s'adhereixin al Pacte d'alcaldes per al Clima i l'Energia i redactin un pla d'acció per mitigar els efectes del canvi climàtic i reduir les emissions de CO2.

A més, Desenvolupament Local té altres línies d'ajudes que permetran implementar actuacions de protecció contra la contaminació atmosfèrica i l'adquisició de vehicles 100 per cent elèctrics.

Precisament, l'última convocatòria d'aquestes subvencions ha permès atorgar 20.754 euros a cadascun dels dos municipis. Santanyí els destina a la compra d'un vehicle 100 per cent elèctric, mentre que en el cas de Felanitx són per substituir les bombes d'aigua i el sistema de control.