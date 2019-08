19 de agost de 2019

El Consell promociona Mallorca com a destinació de turisme de naturalesa a la fira 'Birdfair' al Regne Unit

El stand del Consell que promociona l'illa de Mallorca com una destinació de turisme de naturalesa en la fira 'Birdfair'. CONSELL

PALMA DE MALLORCA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell ha promocionat Mallorca com a destinació de turisme de naturalesa a la fira 'Birdfair' que s'ha celebrat aquests dies al Regne Unit i que ha congregat a més de 24.000 visitants interessats en l'observació d'aus.

Segons ha informat la institució en una nota, aquesta fira és un dels esdeveniments internacionals sobre ornitologia "més destacats d'Europa" i que genera un producte turístic molt especialitzat.

Des del Consell han explicat que el perfil de les persones interessades a visitar Mallorca per observar aus suposa un element desestacionalizador, ja que a la tardor i a la primavera són èpoques molt recomanables per a aquesta activitat, per l'alta diversitat d'espècies que es concentren.

MALLORCA, DESTINACIÓ 'BIRDWATCHING'

Segons han destacat, Mallorca és un lloc privilegiat per a l'albirament d'aus, amb prop de 350 espècies observables. La situació estratègica de l'arxipèlag balear en la ruta migratòria europea occidental genera que nombroses espècies s'aturin a Mallorca per descansar i alimentar-se.

A més, l'illa compta amb set punts d'albirament com la Reserva Natural de s'Albufereta, el Parc Natural de Mondragó, el Parc Natural de s'Albufera, el Parc Natural d'es Trenc, el Parc Natural de la Serra de Tramuntana, el Parc Natural Marítim Terrestre de Cabrera i el Parc Natural de sa Dragonera.