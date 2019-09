6 de setembre de 2019

Consell i Sencelles prioritzaran treballar en la mobilitat sostenible del municipi

PALMA DE MALLORCA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha mantingut aquest divendres la seva primera reunió institucional amb el batle de Sencelles, Joan Carles Verd. Ambdós han manifestat la seva "voluntat de treballar" en allò que "millori la qualitat de vida de la ciutadania", com la mobilitat sostenible.

Durant l'audiència, Cladera ha expressat que des del Consell volen "facilitar als ajuntaments les eines" que tenen per "desenvolupar un model sostenible de mobilitat, i a Sencelles, com en altres pobles, la mobilitat és una prioritat".

En aquest sentit, i en relació als estudis que està duent a terme Sencelles per crear una ronda urbana, Cladera ha recordat que els 'Acords de Raixa' contemplen la substitució de grans infraestructures o rondes interurbanes que no segueixin criteris de mobilitat sostenible per rondes urbanes o altres actuacions que millorin els accessos, garanteixin la seguretat de conductors i vianants, redueixin l'impacte del trànsit rodat als centres urbans i fomentin l'ús de transports alternatius.

Durant la trobada, tant Cladera com Verd s'han compromès a mantenir "l'entesa institucional" entre el Consell i l'Ajuntament per donar resposta a les necessitats del municipi.