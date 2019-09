4 de setembre de 2019

Constituïda la Comissió Judicial de Coordinació en violència de gènere, que començarà un diagnòstic de deficiències

PALMA DE MALLORCA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El president de l'Audiència Provincial de Balears, Diego Gómez-Reino, ha presidit aquest dimecres la constitució de la Comissió Judicial Provincial en Coordinació en matèria de Violència sobre la Dona i Menors, la primera tasca de les quals serà identificar deficiències de coordinació entre les diferents institucions implicades en l'atenció a les víctimes, amb l'objectiu de millorar l'assistència i fer més eficaç la prevenció.

Així ho ha explicat Gómez-Reino en la roda de premsa posterior a la reunió de la Comissió, que compta amb representació d'institucions com la Fiscalia, l'Institut de Medicina Legal, Policia Nacional, Guàrdia Civil, Policia Local de Palma, Jutjats de Violència contra la Dona, Delegació del Govern i l'IbDona, entre d'altres.

La Comissió abastarà violència domèstica contra les dones en general i violència contra menors en l'àmbit familiar. En la reunió d'aquest dimecres, que ha començat el migdia, tots els participants han coincidit que existeixen problemes de coordinació en l'assistència a aquests casos.

Per això, els participants s'han donat un termini d'un mes per recaptar aquests problemes de coordinació i possibles solucions en la intervenció enfront de la violència de gènere. Amb aquest treball es preveu convocar una nova reunió per elaborar una "guia sobre el terreny aplicada a les singularitats de l'arxipèlag", "el més real possible amb els mitjans actuals", com ha explicat el magistrat.

Gómez-Reino ha aclarit que la comissió no és un òrgan jurisdiccional ni sancionador i que la seva intenció és "ser pràctics" i treure "el millor partit possible" als mitjans amb els quals expliquen les diferents institucions.

Aquesta Comissió és una iniciativa del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i està previst que s'engegui en totes les Audiències Provincials espanyoles.