27 de setembre de 2019

La construcció del nou centre de dia de Sa Indioteria, declarada inversió d'Interès Autonòmic

PALMA DE MALLORCA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern, a proposta de la Conselleria d'Assumptes Socials i Esports, ha declarat inversió d'interès autonòmic la construcció del nou centre de dia i d'activitats comunitàries a Sa Indioteria, a Palma.

Segons ha informat la portaveu del Govern, Pilar Costa, en roda de premsa, el projecte consta de 25 places i es construiran 485 metres quadrats (m2), en una superfície d'un solar de 319 m2, i tindrà un període d'execució de 12 mesos.

Cal recordar que l'Ajuntament de Palma va cedir aquest solar el 20 de novembre de 2009 perquè es construís un centre de dia, però el projecte va quedar paralitzat. El 17 de desembre de 2018 es va recuperar el projecte quan es va aprovar el Pla d'Actuacions de 2019.

Amb l'actual aposta es preveu la creació de noves places de centre de dia a Palma davant la "urgent necessitat" de donar resposta a "la manca de places per atendre a les persones declarades dependents i que requereixen aquest servei".

En aquest sentit, a Palma hi ha actualment 3.119 usuaris declarats dependents de grau II i 2.360 declarats de grau III i, per tant, tenen adquirit un dret subjectiu a ser atesos per l'Administració d'acord amb el que estableix la Llei de dependència.