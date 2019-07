1 de juliol de 2019

La Consulta d'Atenció a les Infeccions de Transmissió Sexual entrarà en funcionament a les Pitiüses el 5 de juliol

EIVISSA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

L'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera disposarà des del 5 de juliol de la nova Consulta d'Atenció a les Infeccions de Transmissió Sexual (Caits).

Segons han informat en roda de premsa des de l'Àrea de Salut, la consulta tindrà freqüència setmanal, els divendres de 08.00 a 13.30 hores, i serà gratuïta. A més, amb la intenció d'arribar al màxim nombre d'usuaris, no serà necessari sol·licitar cita prèvia o comptar amb targeta sanitària.

Aquesta nova consulta, han destacat, ha requerit mesos de preparació i nous recursos, com la incorporació d'un microbiòleg i la formació específica d'una infermera en el Caits de Palma.

Segons han explicat des de l'Àrea de Salut pitiüsa, les infeccions de transmissió sexual (ITS) són un "considerable" problema de salut pública, amb elevada morbiditat i la possibilitat d'aparició de seqüeles. La seva incidència augmenta contínuament a tot el món.

LA GONORREA, SEGONA ITS EN INCIDÈNCIA

Des de l'Àrea de Salut han destacat a més que la infecció per Neisseria gonorrhoeae o gonorrea és la segona infecció de transmissió sexual en incidència, per darrere de la infecció per clamidia.

El 2018, a Balears van ser notificats 486 casos de gonorrea (485 en 2017) i, malgrat la sospita d'infra-diagnòstic i infranotificació de casos nous, és una de les Comunitats amb major incidència. Pel que fa a la sífilis, a Balears el 2018 es van comptabilitzar 269 casos (207 en 2017).

A les Pitiüses, van augmentar el 2018 les infeccions de gonorrea i sífilis i van descendir les d'hepatitis i VIH. Segons dades de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, el 2018 van ser notificats 84 nous casos de gonorrea, dels quals el 80,4 per cent eren homes amb una edat mitjana de 32 anys, enfront dels 36 casos de 2017, la qual cosa ha suposat un creixement del 133 per cent.

Els casos de sífilis notificats a l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera van ser 48 en 2018 enfront dels 30 de l'any anterior, la qual cosa suposa un increment del 63 per cent.

D'altra banda, han descendit un 72 per cent els casos notificats d'hepatitis, amb 50 casos en 2017 (30 hepatitis A i 20 hepatitis C) enfront dels 14 de 2018 (5 hepatitis A, 2 hepatitis B i 7 hepatitis C).

Pel que fa al VIH, hi ha 300 nous diagnòstics d'infecció per VIH acumulats en el període 2003- 2018 a Eivissa i Formentera, sis d'ells el 2018 enfront dels 19 de 2017 o als 25 de 2016, dels quals aproximadament el 81 per cent dels casos són homes i el 19 per cent, dones.

Segons les dades de l'Institut Nacional de Vigilància Epidemiològica, Balears va registrar el 2017 el 5,6 per cent de casos d'hepatitis A, el 7 per cent dels d'hepatitis B i el 22 per cent de sífilis, entre el total de casos notificats a nivell estatal.

En el cas del VIH, el nombre de nous diagnòstics acumulats (2003-2018) va ser de 2.484, dels quals 2.083 es van detectar a Mallorca, 101 a Menorca i 300 a Eivissa i Formentera.

Des del Servei de Microbiologia de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera han alertat sobre l'avanç d'una de les ITS emergents, el linfogranuloma veneri (LGV), una malaltia sistémica causada per Chlamydia trachomatis serovars L1, L2 i L3.

Els experts han apuntat a la relaxació en les mesures de protecció -conseqüència, entre altres raons, de la cronificació del VIH- com un dels principals motius de l'augment d'aquestes ITS.