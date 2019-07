10 de juliol de 2019

Continua estable l'incendi forestal de Cala Tuent, que ha afectat 50 hectàrees

PALMA DE MALLORCA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Medi Ambient i Territori ha informat que l'incendi forestal de Comellar de s'Ermita, prop de Cala Tuent, a Escorca, roman estable, després d'haver afectat a 50 hectàrees, però encara no ha pogut donar-se per controlat.

Segons han informat les tasques s'estan veient dificultades per l'orografia del terreny que està impedint als tècnics completar el perímetre de la zona afectada. Així i tot, el foc no està avançant des que aquest dimarts a les 21.40 hores es donés per estabilitzat.

Respecte a l'incendi d'Andratx, segueix controlat i encara no ha pogut donar-se per extingit. Es va donar per controlat a les 19.40 hores d'aquest dimarts després de cremar 2,89 hectàrees de pinar.

Els altres dos incendis que estaven actius a Mallorca --a Formentor i Alaró-- ja estan extingits. El primer des d'aquest dimarts i el segon des d'aquest dimecres a primera hora del matí.

Per la seva banda, l'incendi forestal que s'ha declarat aquest dimecres a Sa Muntanya Dolenta, a la zona de la Vall del nord de Ciutadella (Menorca) continua actiu.