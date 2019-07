10 de juliol de 2019

Controlat l'incendi de Cala Tuent, després de cremar 51 hectàrees de pinar

PALMA DE MALLORCA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

L'Institut Balear de la Natura (Ibanat) ha donat per controlat aquest dimecres l'incendi forestal de Comellar de s'Ermita, prop de Cala Tuent, després d'haver afectat a 51 hectàrees de pinar.

En concret, l'Ibanat ha informat que el foc ha estat controlat a les 14.33 hores i que en el lloc hi estan treballant mitjans de la Conselleria de Medi Ambient i Territori.

Segons han informat les tasques s'han vist dificultades per l'orografia del terreny, que ha retardat que els tècnics completessin el perímetre de la zona afectada. Cal recordar que el foc no estava avançant des que aquest dimarts a les 21.40 hores s'estabilitzés.

Respecte a l'incendi d'Andratx, segueix controlat i encara no ha pogut donar-se per extingit. Es va donar per controlat a les 19.40 hores d'aquest dimarts després de cremar 2,89 hectàrees de pinar.

Els altres dos incendis que estaven actius a Mallorca --a Formentor i Alaró-- ja estan extingits. El primer des d'aquest dimarts i el segon des d'aquest dimecres a primera hora del matí.

Per la seva banda, l'incendi forestal que s'ha declarat aquest dimecres a Sa Muntanya Dolenta, a la zona de la Vall del nord de Ciutadella (Menorca) continua actiu.