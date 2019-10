12 de octubre de 2019

Cooperació destina 475.000 euros a finançar 20 projectes de sensibilització i educació per al desenvolupament

PALMA DE MALLORCA, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria d'Assumptes Socials i Esports, a través de la direcció general de Cooperació, finança 20 dels 31 projectes presentats a la Convocatòria de subvencions per executar projectes de sensibilització i educació per al desenvolupament per a l'any 2019 amb un pressupost de 475.000 euros.

Segons ha informat la Conselleria en un comunicat, els projectes que es financen han de ser activitats dirigides a incrementar la presència de l'educació, la formació dels agents d'educació o realitzar activitats de sensibilització, educació i conscienciació orientades a divulgar valors d'equitat, justícia, tolerància i solidaritat a la població balear.

Es tracta de dur a terme campanyes, actes puntuals i qualsevol altra activitat que afavoreixi una millor percepció, per part de la societat balear, de la situació sociocultural, política, econòmica i ambiental dels països en desenvolupament, i també de les causes que provoquen aquestes situacions i les desigualtats entre països.

Entre les organitzacions subvencionades es troba S'Altra Senalla, Metges del Món, Creu Roja, Fundació Deixalles, Fundació Vicente Ferrer o Amics de la Terra. A totes elles se'ls destina una partida d'entre 15.000 i 20.000 euros.