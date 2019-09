5 de setembre de 2019

Cort ampliarà fins als 558.000 euros la partida del programa d'atenció integral a la violència de gènere en 2020

PALMA DE MALLORCA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Palma ampliarà fins als 558.000 euros la inversió del programa d'atenció integral a la violència de gènere en 2020, el que suposa un augment en 187.000 euros respecte a l'any anterior, quan la subvenció per a aquesta iniciativa era de 371.000 euros.

Segons ha informat aquest dijous la regidora de Justícia Social de l'Ajuntament de Palma, Sonia Vivas, el programa es desglossa en tres serveis d'atenció, un per a les dones víctimes de la violència de gènere, un altre per als fills de les parelles, i un tercer servei que atén als homes que han agredit les seves parelles. El pressupost per a aquest últim servei s'ampliarà amb 25.000 euros més en 2020.