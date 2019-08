1 de agost de 2019

Cort desinfecta tots els barris de Palma durant el primer semestre de 2019

PALMA DE MALLORCA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

L'àrea de Turisme, Sanitat i Consum de Palma ha desinfectat tots els barris de Palma mitjançant tasques de desinsectació i desratització, durant el primer semestre de 2019, segons ha informat el Consistori en un comunicat.

Cort ha assegurat que aquesta pràctica es realitza de forma regular durant tot l'any, amb especial atenció als barris "més vulnerables" de Son Gotleu, Camp Redó i Mare de Déu de Lluc, on es realitzen accions extraordinàries de forma regular.

El Consistori ha detallat que s'han dut a terme 35 actuacions extraordinàries a Son Gotleu en la primera meitat de 2019, deu a les places d'Orson Wells i de Miquel Dolç, i 25 en zones de propietat privada.

Al barri de Camp Redó s'han dut a terme sis actuacions de desratització en solars que queden sense urbanitzar entre els edificis d'habitatge social.

Aquestes tasques inclouen actuacions en clavegueram, xarxa semafòrica, registres elèctrics de CCTV i BiciPalma, il·luminat públic, així com en els solars municipals i els privats abandonats. També s'actua en torrents i espai d'oci caní.

A més s'han realitzat tasques de prevenció en centres educatius i edificis municipals, com el CSM Son Reus, el Viver Municipal, la Casa Consistorial, els mercats municipals o les biblioteques.

CAMPANYA CONTRA EL MOSQUIT TIGRE

L'àrea de Sanitat també realitza un control específic per evitar la propagació del mosquit tigre a la ciutat. Aquest any, s'han reduït en un 50 per cent els avisos dels ciutadans per la presència d'aquest tipus de mosquit.

La regidora de Turisme, Sanitat i Consum, Elena Navarro, va visitar divendres passat algunes de les intervencions que es duen a terme als barris de Nou Llevant, Son Gotleu i Rafal Vell.