17 de juliol de 2019

Cort estudiaria presentar-se a la subhasta de Son Busquets si no aconsegueix evitar-la

PALMA DE MALLORCA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de l'Ajuntament de Palma, Alberto Jarabo, ha declarat aquest dimecres que des de l'Ajuntament de Palma treballaran per evitar la subhasta dels terrenys de Son Busquets per part del Ministeri de Defensa per 45,8 milions d'euros, i que, en cas de no aconseguir-ho, l'Ajuntament intentarà baixar la xifra de taxació i estudiaria l'opció de presentar-se a la subhasta.

En tot cas, Jarabo ha insistit que la normativa local aprovada actualment, només contempla la possibilitat de construir 810 Habitatges protegits (VPO), tant si els terrenys són adquirits per una empresa privada, com si es mantenen en mans de l'administració pública. En el primer dels casos, les VPO s'oferirien en règim de compra, i en el segon s'optaria per l'arrendament.

((Hi haurà ampliació))