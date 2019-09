18 de setembre de 2019

Cort finançarà la rehabilitació de l'edifici Moneo de la Fundació Pilar i Joan Miró

PALMA DE MALLORCA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament finançarà part de les obres de rehabilitació de l'estany superior i elements annexos de l'edifici Moneo de la Fundació Pilar i Joan Miró. En total, s'invertiran 222.000 euros.

L'edifici Moneo és una obra dissenyada per Rafael Moneo, premi Pritzker d'arquitectura en 1996 i premi Nacional d'Arquitectura 2015, que va ser projectada seguint la voluntat de Joan Miró i la seva vídua Pilar Juncosa de crear "un centre viu", que pogués mostrar la col·lecció i que completés la donació dels tallers a Palma.

La Junta de Govern de Palma ha aprovat aquest dimecres el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament, el Consorci per a la Millora de les Infraestructures Turístiques i per al Foment de la Desestacionalització de l'Oferta de Mallorca i la Fundació Pilar i Joan Miró per dur a terme les obres.

En 1987, Moneo va rebre l'encàrrec de projectar la nova seu de la fundació i el 19 de desembre de 1992 obria les seves portes al públic. Des de llavors mai havia tingut una intervenció com la rehabilitació que es proposa realitzar, han detallat.

El tinent de batle de Cultura i Benestar Social, Antoni Noguera, ha explicat que amb aquesta actuació es dóna "continuïtat al treball de potenciar un espai com la Fundació Pilar i Joan Miró".

La rehabilitació s'ha encomanat a l'estudi d'arquitectura de Rafael Moneo, indicant una sèrie de deficiències que s'havien detectat. El projecte contempla així la rehabilitació de la coberta-estany superior de l'edifici i elements annexos, així com la reparació de filtracions i humitats detectades.

Cort assegura que el projecte garanteix que les qualitats arquitectòniques de la fundació Pilar i Joan Miró no es veuran alterades per les actuacions. D'aquesta manera, en les construccions annexes no es modificarà la seva volumetria i la seva estructura.

La superfície construïda total neta de l'edifici és de 2.713 metres quadrats i, en concret, l'import de previst per a la rehabilitació és de 222.035 euros, dels quals Cort aporta el 20 per cent de la inversió a través de la fundació.