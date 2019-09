Cort inicia un procés per definir el futur dels espais comercials de plaça Major

PALMA DE MALLORCA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Palma ha constituït un equip de treball que analitzarà els estudis tècnics preliminars sobre l'estat i condicions dels espais dels locals de sota la plaça Major, després que no s'hagi avalat la continuació del seu ús. Així, desenvoluparà un procés participatiu per definir el seu futur.

L'equip, que s'ha creat aquest dijous, analitzarà l'estat dels locals per si això pogués comportar reclamacions al concessionari o intervencions d'àrees de l'Ajuntament.

Segons han informat des del Consistori, després d'haver valorat "totes les possibilitats", els informes jurídics i tècnics de l'Ajuntament "no avalen una pròrroga o autorització administrativa" que permeti que els locals comercials situats sota la plaça Major "segueixin més temps amb la seva activitat".

PROCÉS PARTICIPATIU

Una vegada revisats aquests informes i les seves recomanacions, la intenció de l'equip de treball és convocar representants econòmics, així com entitats veïnals i socials, per realitzar un procés participatiu que defineixi l'ús d'un espai "tan emblemàtic i cèntric de la ciutat".

Després del procés participatiu, Cort proposarà els usos de l'espai dels locals comercials abans que finalitzi l'any.

En els locals comercials conviuen espais en règim de propietat privada i 53 locals en concessió. D'aquests, el passat 5 de setembre 39 ja s'havien desallotjat.

El portaveu de l'equip de govern de Cort, Alberto Jarabo, ha explicat que volen que el nou ús doni més "vida a la ciutat" i que sigui un lloc "atractiu i útil" encara que, ha matisat, s'ha de valorar que s'haurà de fer una "inversió important per a la millora dels espais".

APARCAMENT DE PLAÇA MAJOR

Respecte a l'aparcament de Plaça Major, l'altra part d'aquest espai al centre de Palma, la Societat Municipal d'Aparcaments i Projectes (SMAP) ha assumit la seva gestió des d'aquest dijous. Té un total de 677 places d'aparcament distribuïdes en tres plantes.

De les 677 places un total de 205 són d'ús privatiu (en règim de propietat) i la resta, 472 són en règim de concessió. D'aquestes, hi ha 240 destinades a abonaments (200 a abonaments en la modalitat 24 hores i 40 abonaments en la modalitat nocturna) i la resta destinades a rotació.

Els 10 treballadors que hi ha actualment en plantilla se subrogaran amb tots els drets i obligacions.

L'aparcament de plaça Major compte al seu interior amb cinc locals que utilitzarà SMAP com a espai d'oficines i arxiu.

Des de Cort han explicat que la incorporació d'aquest aparcament a la xarxa d'11 aparcaments del SMAP permetrà a curt termini implantar les millores tecnològiques que "ja funcionen amb èxit" a la resta d'aparcaments com per exemple l'obertura automàtica de la barrera amb el sistema de lectura de matrícula o el pagament amb targeta a tots els caixers. De forma immediata es renovaran tant les barreres com els caixers de l'aparcament de plaça Major.

El SMAP té previst en els pròxims mesos dur a terme un pla per modernitzar i actualitzar l'aparcament, millorant així mateix l'accessibilitat. Així, s'incorporaran cinc places per a vehicles elèctrics, es millorarà el sistema d'extracció de fums i la seguretat de la instal·lació, es renovaran per complet els tres ascensors que actualment té l'aparcament i els banys.

Quant als preus, es mantindrà el preu dels abonaments i la tarifa de rotació actual es mantindrà.