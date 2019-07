25 de juliol de 2019

Cort insisteix que el preu de Son Busquets és "especulatiu" i acusa Defensa d'actuar de manera "centralista"

PALMA DE MALLORCA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La regidora de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Mobilitat de Palma, Neus Truyol, ha insistit aquest dijous en què l'equip de govern de Palma posa en dubte la taxació de les instal·lacions de Son Busquets, amb un preu de sortida a subhasta de 45,8 milions, i considera que és "especulatiu".

Així s'ha expressat Truyol en declaracions als mitjans durant el ple de l'Ajuntament, quan ha acusat al Ministeri de Defensa, titular de l'immoble, d'actuar de manera "centralista".

Per Truyol, el Ministeri "veu un compte d'explotació". "Té un llistat de patrimoni que vol optimitzar i treure el major rendiment econòmic, encara que sigui a costa dels interessos dels veïns", ha denunciat la regidora, que a més ha recordat que el terreny necessita intervencions d'urbanització amb un "elevat cost".

La regidora ha apuntat que, atès que no es "fien" de la taxació presentada per l'Estat, esperaran la taxació que realitzi el Consell de Mallorca, que esperen que sigui "més justa". Igualment, ha defensat que Son Busquets és una oportunitat "d'incentivar" un "urbanisme més modern i proper a les necessitats socials". Així ha recordat que no només volen construir habitatges protegits en règim de lloguer social, sinó també impulsar equipaments públics i zones verdes.

EL PP ENTÉN QUE DEFENSA "S'HAGI CANSAT"

Per la seva banda, el regidor del PP a l'Ajuntament de Palma Julio Martínez ha assegurat que el Ministeri de Defensa ha reconegut "que existeix una part especulativa" en la subhasta de Son Busquets, en concret en el sòl comercial. Amb tot, també ha apuntat que comprèn que el Ministeri "s'hagi cansat que no hi hagués una proposta definitiva" per part de l'Ajuntament per a l'aprovació del Pla Especial de Reforma Interior (PERI).

Al fil d'això, Martínez ha indicat que el PP també proposa derrocar l'antiga presó de Cas Capiscol per millorar els accessos a Palma.

També en matèria urbanística, el regidor 'popular' s'ha fet ressò de la protesta de veïns de Bellavista en el ple, emfatitzant que "no han donat ni els 100 dies que tradicionalment es donen a l'equip de govern" perquè aquest "no està donant resposta a les necessitats dels veïns".

Així mateix, la regidora del PP, Montserrat Oliveras, ha explicat que en el ple han demanat per les places de funcionari "que no es van poder cobrir per pagar el greu increment d'alts càrrecs" a Cort. A més, ha denunciat que "per col·locar aquests nous alts càrrecs" han privat a treballadors "de les seves taules i cadires, i els han situat a espais que no compleixen la normativa de prevenció de riscos laborals".