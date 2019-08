3 de agost de 2019

Cort instal·la cartells a Son Fuster Vell per conscienciar a mercaders i usuaris del manteniment de la seva neteja

Cort inverteix més de 70.000 euros en millores d'infraestructura i adverteix de la imposició de multes als qui no compleixin amb la normativa de neteja, que ascendeixen a 750 euros Ramón Perpinyà: "Mantenir la ciutat neta i en millors condicions és treball de tots"

PALMA DE MALLORCA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Diversos responsables de Cort han visitat aquest dissabte el mercat de Son Fuster Vell, en el qual s'han col·locat fins a quatre cartells informatius de gran grandària per conscienciar als usuaris i mercaders del manteniment de la seva neteja, i on s'expliquen les normes que s'aplicaran en relació a ella, la infracció de la qual pot suposar multes de fins als 750 euros.

Segons ha informat Cort, la regidora d'Infraestructures i Accessibilitat, Angélica Pastor; el president d'Emaya, Ramón Perpinyà, i el regidor de Promoció Econòmica i Ocupació, Rodrigo A. Romero, han realitzat una visita al mercat i han recordat a usuaris i empresaris que "embrutar té un cost".

En aquest sentit, Pastor ha fet referència a les demandes de veïns i empresaris a l'Ajuntament per les condicions de neteja en aquesta zona, mentre que Perpinyà ha animat a tots els usuaris a mantenir l'espai en condicions, després de l'actuació duta a terme per Cort, que ha suposat una inversió de prop de 70.000 euros.

Per la seva banda, Romero ha destacat la importància del mercat respecte al foment de l'economia circular i del treball, així com el manteniment de l'espai net. "La neteja és important per a la mateixa subsistència del mercat", ha comentat davant la premsa el regidor, que ha recordat que dos inspectors --igual que en altres mercats de l'illa-- es passegen cada dissabte per vigilar el bon funcionament de l'esdeveniment.

Els regidors han acompanyat als agents de Mercats i els controladors mediambientals que han visitat la zona per comprovar que es compleix la normativa.

L'objectiu és mantenir l'espai net amb la col·laboració de tots. Ramón Perpinyà ha comentat davant els mitjans que "mantenir la ciutat neta i en millors condicions és treball de tots".

MILLORES Al MERCAT: ASFALTAT I TANCAMENT DEL RECINTE

L'actuació a l'aparcament de Son Fuster Vell es va iniciar fa un mes amb tasques prèvies d'esbrossat i preparació del terreny, per després asfaltar i tancar el recinte.

En total l'àrea d'Infraestructures ha invertit 72.952,13 euros en aquesta actuació que ha consistit en pavimentar un total de 3.500 metres quadrats que inclouen tot el perímetre d'aquest aparcament.

Una vegada acabades les obres, les màquines d'Emaya poden netejar en millors condicions, segons l'Ajuntament. L'actuació coordinada entre ambdues regidories respon la cerca aportar solucions i atendre una demanda tant dels veïns com dels empresaris de la zona", segons Cort.