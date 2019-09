12 de setembre de 2019

Cort licita per 971.000 euros la instal·lació de les noves oficines de l'IMI a la façana marítima de Palma

PALMA DE MALLORCA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Palma ha anunciat aquest dijous la licitació mitjançant una partida de 971.000 euros de les obres d'instal·lació de les noves oficines de l'Institut Municipal d'Innovació (IMI), que se situaran en un espai públic de 1.500 metres quadrats i propietat del Consistori, al parc dels Ceibos de la façana marítima de Palma.

Així ha informat en una roda de premsa la regidora de Model de Ciutat de Cort, Neus Truyol, que ha detallat que aquesta inversió prové dels fons de Capitalitat que rep l'Ajuntament.

Les obres per a la instal·lació de les noves oficines preveuen un període d'execució de sis mesos després de la seva adjudicació. Les empreses interessades podran presentar el seu projecte fins al dia 23 de setembre, per la qual cosa l'Ajuntament preveu que el trasllat dels treballadors a la nova instal·lació es podrà efectuar el 2020.

A més, el projecte també inclou la instal·lació d'una cafeteria en el mateix terreny, en un espai de 400 metres quadrats, l'explotació de la qual es licitarà una vegada acabades les obres.

Per la seva banda, el regidor d'Economia, Adrián García, ha explicat que les instal·lacions actuals de l'IMI no compleixen els requisits necessaris per desenvolupar la seva activitat de la millor manera. Així, ha indicat que uns dels objectius de l'Institut Municipal d'Innovació durant els pròxims anys serà aconseguir la digitalització de l'Ajuntament de Palma.

En aquest sentit, ha afirmat que l'IMI serà una peça "clau" en l'estratègia municipal per aconseguir que Palma sigui una "ciutat intel·ligent". Per a això, García ha indicat que des de l'Institut treballaran en la creació d'una aplicació per a mòbils, que pugui concentrar tota la informació de l'Ajuntament.

Un altre dels projectes que es preveuen en un futur és la creació d'un portal 'open data', en una segona fase del desenvolupament del model de ciutat intel·ligent per a Palma. D'aquesta manera, el regidor ha afirmat que esperen aconseguir, mitjançant les seves accions dins aquesta matèria dutes a terme entre aquesta legislatura i la passada, "un avanç de 40 anys en innovació".