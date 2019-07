23 de juliol de 2019

Cort no té constància oficial de la celebració de la correguda de toros prevista per al proper 9 d'agost

PALMA DE MALLORCA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La regidora de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Palma, Neus Truyol, ha anunciat que no pot anunciar si la plaça de toros compleix la normativa per a la correguda de toros prevista pel 9 d'agost, ja que "no han rebut encara la Declaració Responsabilitat" dels promotors, necessària per a la celebració de l'esdeveniment.

Segons la normativa actual, els promotors tenen fins a cinc dies abans per lliurar la Declaració Responsable de l'activitat en qüestió. "Tenim els serveis necessaris per garantir si es compleix la normativa, però no tenim la constància que s'hagi lliurat cap document encara", ha explicat Truyol.

En aquest sentit, ha explicat que els requeriments de Cort apunten a un control antidopatge a toreros i toros, quiròfan funcional a la infermeria, o la prohibició en la venda d'alcohol, entre altres aspectes. "Encara que el Tribunal Superior va anul·lar certs articles, encara segueixen en peu certs condicionants, com mesures físiques de la plaça, el dopatge o la venda d'alcohol", ha explicat Truyol.

"Malgrat les publicacions que han sortit en premsa, l'Ajuntament no pot afirmar si l'esdeveniment contempla tots aquests requeriments encara. Haurem d'esperar el dia en què es lliuri la documentació i anem a la plaça per corroborar si es compleix la normativa", ha dit la regidora.

A més, ha explicat que el Coliseu Balear té una llicència d'activitats a llarg termini, per la qual cosa no és necessari que demanin una llicència específica per a l'activitat, encara que sí que han de lliurar la Declaració Responsable de l'esdeveniment als tècnics de Cort.

"Els tècnics ja estan avisats per poder actuar en hores", ha comentat Truyol, que ha explicat, davant les preguntes dels periodistes, que en cas que s'haguessin realitzat modificacions a la plaça, s'"hauria de demanar una inspecció d'obres", ja que ara com ara, no es té constància de cap modificació.