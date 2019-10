30 de setembre de 2019

Cort obre el termini d'inscripció al cens de mercats municipals periòdics

PALMA DE MALLORCA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Palma ha obert el termini d'inscripció al cens dels deu mercats municipals que es fan a la ciutat.

Així ha informat Cort en una nota de premsa en la qual han explicat que a partir d'aquest dimarts i fins al 31 de desembre, els interessats poden inscriure's al registre que té una durada de dos anys i entrarà en vigor el pròxim dia 1 de gener de 2020.

El regidor de Promoció Econòmica i Ocupació, Rodrigo Romero, ha presentat aquest dilluns juntament amb la Directora General de Fires i Mercats, Maria Antònia Comas, el cens de persones peticionàries per participar en aquests mercats municipals temporals.

Es tracta d'una eina amb la qual el Consistori regula la participació en aquests mercats periòdics i alhora "garanteix la qualitat dels productes que s'ofereixen", han explicat des de Cort.

Romero ha assegurat que "és molt important que els ciutadans sàpiguen que darrere d'allò que es ven està l'Ajuntament controlant que els productes compleixen uns requisits quant a qualitat".

Per inscriure's, els interessats poden acudir a qualsevol de les nou oficines d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament lliurant la documentació corresponent. Així mateix hauran d'emplenar un formulari assenyalant en quins mercats volen participar i quin tipus de producte comercialitzaran, que poden ser productes hortofructícoles, tèxtils, plantes, maquinària, productes agropecuaris o fruits secs, entre altres.

TAXES PER A LA INSTAL·LACIÓ

El consistori ha comunicat també que la taxa per a la instal·lació es manté igual que fa dos anys i és "la més econòmica" de les Balears, han explicat.

En cas de demanar tres dies setmanals de mercat el preu és de 95,01 euros per metre lineal i semestre natural. Seran 64,19 euros en cas que siguin dos dies de mercat i 30,82 euros per un dia a la setmana.

Les sol·licituds rebudes seran ordenades en funció del nivell professional, econòmic i familiar del peticionari. S'inclouen també clàusules de caràcter social que impliquin una situació de vulnerabilitat familiar i/o sociolaboral, com són trobar-se en situació d'atur durant més de tres anys, aturats majors de 45 anys, haver estat víctima de violència de gènere i família monoparental amb fills menors d'edat.

Com a novetat aquest any, es prioritzarà l'adjudicació d'aquests espais als titulars d'explotacions agràries inscrits en el registre de venda directa. Una mesura, ha informat Cort, per "fomentar" la producció local, ecològica i de proximitat.

Aquests mercats són: el Baratillo de les Avingudes, els

mercats de Can Pastilla, Es Coll d'en Rabassa, Pere Garau (exterior), Rafal Nou, Santa Catalina (carrer Soler), s'Arenal, Sa Vileta (a la plaça de Tàrent), Son Ferriol i les Meravelles.

MERCAT DE NADAL I REIS

Quant al mercat de Nadal i Reis es podrà participar fins al 18 d'octubre. La ubicació del mercat serà la mateixa que l'any passat: Plaça Major, la Rambla, Via Roma, plaça d'Espanya i la plaça de la Porta Pintada.

El mercadet de la Plaça Major obrirà el proper 20 de novembre fins al 6 de gener de 2020 (tots dos inclosos) mentre que la resta ho farà una setmana més tard (el 27 de novembre) en horari de 10.00 hores a 21.00 hores.

Els sol·licitants hauran d'acreditar estar en possessió de la carta d'artesà i es valoraran diferents criteris com l'antiguitat als mercats nadalencs de ciutat, la tipologia de productes que s'ofereixen o concurrència d'una situació de vulnerabilitat.

La taxa municipal serà d'1,28 euros per metre lineal i dia.