16 de juliol de 2019

Cort proposa que Defensa traslladi la propietat de la caserna de Son Busquets a una entitat pública amb una "venda justa

PALMA DE MALLORCA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La regidora de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat, Neus Truyol, ha explicat aquest dimecres que l'Ajuntament de Palma estudiarà "totes les vies" perquè el Ministeri de Defensa traslladi la propietat de la caserna d'artilleria de Son Busquets, a Palma, a una entitat pública o municipal mitjançant una "venda justa".

Preguntada per la subhasta d'aquest edifici, autoritzada el divendres en Consell de Ministres, Truyol ha assegurat que estan en "desacord" i ha defensat, que des de Cort tenen "la prioritat que continuï sent públic". Per això, ha advocat per intentar que "el Ministeri i l'Ajuntament s'alineïn" per trobar una solució.

Així mateix, ha sostingut que el Govern "es troba en una postura similar" a la del Consistori, per la qual cosa ha afegit que "totes les administracions de les Illes "faran un front comú" per aconseguir que la propietat mantingui l'Administració pública a la Comunitat. Truyol ha assegurat que "tenien coneixement d'això", si bé "de manera informal".

D'altra banda, ha recordat que el Consistori té un Pla Especial en el terreny de Son Busquets amb el qual hi ha previstes uns 830 habitatges protegits.

Cal recordar que el valor de l'immoble s'ha fixat segons la taxació realitzada al juny, segons consta en l'acord, aprovat divendres passat. La superfície registral de l'immoble és de 110.858 metres quadrats, segons el Cadastre.

Defensa va adquirir la propietat mitjançant escriptura pública de compravenda el desembre de 1940. El 2003 es va declarar la desafectació per fi públic, alienabilitat i posada a la disposició de la Gerència d'Infraestructura i Equipament de la Defensa de l'immoble.