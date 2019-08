30 de juliol de 2019

Cort recorda que prop de 3.000 edificis han de presentar l'informe d'avaluacions

PALMA DE MALLORCA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Palma ha posat en marxa una campanya recordatori sobre els Informes d'Avaluació d'Edificis (IEE) 2019, que afecta a prop de 3.000 edificis de la ciutat, dels quals 423 són parcel·les amb any de construcció de 1969 i 2.461 són edificis anteriors a 1900 o catalogats.

Segons ha informat Cort en un comunicat, els informes de IEE serveixen per avaluar els edificis existents en tres vessants: l'estat de conservació, l'estat front l'accessibilitat universal i possibilitat de millores i finalment, l'eficiència energètica.

"Són una eina que assegura el bon estat dels edificis i permet cuidar del nostre patrimoni", ha comentat la regidora de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sosteniblidad, Neus Truyol.

La campanya d'aquest any va destinada a tots els edificis construïts el 1969 i també a tots els anteriors a 1900 o catalogats. Aquests últims realitzarien aquest any la segona inspecció, ja que fa 10 anys van realitzar la inspecció tècnica d'edificis (ITE).

L'Ajuntament de Palma no cobra cap tipus de taxa per a la presentació del IEE. Els propietaris únicament han de pagar els honoraris acordats amb el tècnic privat que realitzi l'avaluació de l'edifici. Aquells que no la presentin podran ser sancionats com infracció urbanística lleu, tal com tipifica la Llei del sòl, la sanció del qual oscil·la entre 600 i 2.999 euros.

Per a les obres derivades del IEE, des de l'Ajuntament es posa a disposició una ajuda fiscal consistent en la bonificació del 95 per cent de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres pagat amb la concessió de la llicència o la comunicació prèvia d'obres.

Des de Cort han informat que aquesta ajuda es dóna amb la finalitat d'incentivar la rehabilitació i no gravar sobre aquestes intervencions.

IEE 2018

L'any 2018 havien de presentar la IEE 503 parcel·les construïdes el 1968. La van presentar 342, una xifra que suposa el 68 per cent del total. Així, no la van presentar 161 parcel·les, és a dir un 32 per cent.

Dels 342 presentats, 140 es van classificar com a favorables, i 89 com a desfavorables, és a dir, que han de dur a terme actuacions perquè l'estat de conservació no és el correcte, i una vegada presentar comunicació prèvia d'obres es pot tornar a revisar l'informe. Finalment, 113 estan en tràmit de revisió.