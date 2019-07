8 de juliol de 2019

Cort repartirà 126 parcel·les d'horts urbans ecosocials a persones majors de 65 anys

La tinent de batle de Infraestructures, Accessibilitat i Districte Ponenet, Angélica Pastor, en la presentació de les bases per a l'adjudicació dels horts urbans ecosocials de Palma

La tinent de batle de Infraestructures, Accessibilitat i Districte Ponenet, Angélica Pastor, en la presentació de les bases per a l'adjudicació dels horts urbans ecosocials de Palma EUROPAPRESS

PALMA DE MALLORCA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Palma ha detallat aquest dilluns les condicions per a la repartició per sorteig d'un total de 126 parcel·les dels horts urbans ecosocials, 18 més que en la seva última regulació l'any 2011, a persones majors de 65 anys, per a un cultiu ecològic i d'auto-consum.

Segons ha explicat en roda de premsa la tinent d'alcalde d'Infraestructures, Accessibilitat i Districte Ponent, Angélica Pastor, aquestes parcel·les es repartiran en quatre districtes, 40 d'ells a la zona de 'Son Perera'(Platja de Palma), 20 a 'Ses Sorts'(Llevant), 36 en el 'Vivero'(nord) i 30 a 'Sa Riera'(centre). Els seus adjudicataris comptaran amb un contracte d'ús de tres anys, sense opció a pròrroga.

((Hi haurà ampliació))