1 de octubre de 2019

Costa anuncia que el Govern treballarà per posicionar les galeries d'art en l'oferta turística de Balears

PALMA DE MALLORCA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat, Pilar Costa, ha anunciat aquest dimarts que el Govern treballarà per posicionar les galeries d'art en l'oferta turística cultural de l'arxipèlag balear.

En resposta a la pregunta de la diputada del PI-Proposta per les Illes, Catalina Pons, sobre les actuacions dutes a terme pel Govern en aquest sentit, Costa ha explicat a més que la intenció de l'Executiu és treballar en la Llei de Mecenatge perquè "també es puguin beneficiar els creadors" de les accions previstes per l'Executiu per impulsar el sector cultural.

Costa ha qualificat als galeristes de "tenir una projecció exterior important" i ha dit que després de la celebració de la Nit de l'Art a Palma, s'han dut a terme reunions amb el sector. "Les converses han estat de moment informals", ha explicat Costa, que ha avançat que la previsió del Govern és estendre aquestes actuacions "a totes les illes".

La diputada Pons ha argumentat que Balears disposa ja "d'un teixit cultural i artístic" no obstant això el que manca és impulsar al sector, "vendre-ho" i col·locar l'art en el lloc "que li correspon", en referència a l'assistència a les diferents fires d'art que es duen a terme a Europa.