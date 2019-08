23 de agost de 2019

Costa assegura que Balears elaborarà els seus pressupostos malgrat la "incertesa" per la formació del Govern

PALMA DE MALLORCA, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern balear, Pilar Costa, ha mantingut aquest divendres que l'Executiu balear complirà amb els terminis per elaborar els seus pressupostos encara que ha reconegut que la "incertesa" respecte a la falta de Govern a Espanya "dificulta i no ajuda".

Així ho ha manifestat la portaveu i consellera de Presidència, Cultura i Igualtat després d'una roda de premsa en la qual s'ha donat compte dels acords de l'Executiu balear, on ha recordat en l'àmbit estatal hi ha uns pressupostos generals prorrogats des de l'any 2018, però que, malgrat això, a Balears se seguirà "una línia de treball que donarà prioritat als serveis públics bàsics".

"Elaborarem els nostres pressupostos i complirem amb els terminis com hem fet en la passada legislatura", ha expressat Costa, que ha afegit que el seu equip "seguirà treballant" amb els recursos que es tenen en l'actualitat en les arques públiques autonòmiques, i que "no es donarà ni un pas enrere" en qüestió de drets socials "aconseguits en la passada legislatura".

Costa ha recordat que encara que la situació "no depèn d'ells" el treball de l'Executiu es durà a terme "dintre del termini i en la forma escaient" i que el treball --no només el de presentació de pressupostos-- "continua", ja que "se segueix la relació amb els diferents Ministeris, encara que el Govern segueixi en funcions".

Respecte a la dimissió de Francesc Antich com comissionat del Govern a Madrid, Costa ha remarcat que "de moment no hi haurà canvis".