29 de juliol de 2019

Creu Roja i el projecte Libera organitzen accions de sensibilització ambiental a les platges de Balears

PALMA DE MALLORCA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Libera --un projecte ambiental de SEU/BirdLife en aliança amb Ecoembes-- i l'entitat Creu Roja han organitzat diverses accions de sensibilització ambiental a les platges de Balears entre el 15 i el 23 d'agost per conscienciar a la població de la situació de la la presència de residus a les platges i entorns marins, que qualifiquen "d'alarmant".

Segons han informat les entitats organitzadores en un comunicat conjunt, les accions es duran a terme a Cala Galdana (Ferreries) el 15 d'agost; Platja des Port (Manacor), el 17 d'agost, Es Grau (Maó), el 17 d'agost; Pou des Lleó (Santa Eulàlia donis Riu), els dies 19 i 23 d'agost; i finalment, a Cala'n Porter (Alaior) el 22 d'agost.

Les entitats argumenten que nombroses espècies estan afectades per la proliferació de residus abandonats. Per això, a la campanya de conscienciació es va a oferir informació sobre bones pràctiques ambientals per reduir l'impacte i la possible deterioració de l'entorn natural.

Es duran a terme xerrades de sensibilització, jocs d'educació ambiental i exposicions sobre la flora i la fauna autòctones per apropar la riquesa natural de l'entorn i la necessitat de protegir-ho.

A més, es desenvoluparan tallers de prevenció amb l'objectiu d'aprendre més sobre la biodiversitat marina i conèixer els tipus d'escombraries presents a les platges i en el mar, el seu impacte i els temps necessaris a la seva degradació.

Finalment, amb la finalitat de lluitar contra la proliferació d'un dels residus més oposats en aquests ecosistemes, es repartiran cendrers portàtils i reutilitzables on tirar les burilles.

ALTRES ACCIONS DEL PROJECTE LIBERA

Des del projecte Libera s'impulsen altres nombroses accions per promoure la conscienciació sobre l'impacte dels residus a entorns naturals.

En concret, s'ha llançat una nova fase de la campanya 'No abandonis més plàstics' amb el missatge "Els plàstics que abandones a la platja poden acabar en qualsevol lloc de la naturalesa".

Libera és un projecte creat per l'ONG ambiental SEU/BirdLife, en aliança amb Ecoembes, l'organització mediambiental sense ànim de lucre que promou l'economia circular a través del reciclatge dels envasos.