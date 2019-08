6 de agost de 2019

Cs acusa a Arran de "demonitzar" el turisme i condemna els seus actes vandàlics

PALMA DE MALLORCA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cs Balears ha condemnat "enèrgicament" els actes duts a terme per part d'Arran en els quals atacaren diferents vehicles de lloguer de turistes i han acusat el col·lectiu de "demonitzar la principal font de riquesa a les Illes, el turisme".

"Es tracta d'atacs contra la convivència i per això ens dol que des del Govern no es reprovi. Ja ho advertim en el nostre discurs en la sessió d'investidura d'Armengol, el 'Pacte' de Retrocés no censurarà a aquest tipus de col·lectius i, de fet, en alguns casos, els subvenciona amb diners de tots", ha criticat el portaveu Cs en el Parlament, Marc Pérez-Ribas.

Així mateix, el diputat de la formació taronja, ha instat al fet que "s'identifiqui als culpables i se'ls imposin les sancions corresponents".

Segons han recordat des de Cs, el partit va registrar el passat dia 31 de juliol una pregunta parlamentària en la qual s'insta el Govern a detallar les "mesures i accions concretes" amb les quals l'Executiu autonòmic planteja combatre aquest tipus d'actes vandàlics.