16 de juliol de 2019

Cs acusa l'Ajuntament de Palma "d'ocultar" a la ciutadania la subhasta de la caserna de Son Busquets

La portaveu de Cs a l'Ajuntament, Eva Pomar, censura l'anunci de construcció de HPOs "sense tenir tancada" la cessió del solar a Cort

PALMA DE MALLORCA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Ciudadanos (Cs) a l'Ajuntament de Palma, Eva Pomar, ha acusat aquest dimarts a Cort "d'ocultar" a la ciutadania la subhasta de l'antiga caserna de Son Busquets, després que la regidora de Model de Ciutat, Neus Truyol, hagi assegurat aquest dimarts que el Consistori "tenia coneixement" d'aquesta subhasta "de manera informal".

"Ens sembla increïble que l'Ajuntament de Palma hagi ocultat a tots els ciutadans que tenien coneixement que el Govern central trauria a subhasta l'antiga caserna de Son Busquets", ha expressat. A més, Pomar ha censurat que el Consistori hagi "anunciat" el projecte de construcció de més de 800 habitatges protegits a Son Busquets "sense tenir tancada" la cessió del solar.

"Els senyors Noguera i Hila són una màquina de creació de fum", ha opinat Pomar sobre els ex-titulars de la cartera de Model de Ciutat de Palma. A més, la portaveu de la formació taronja a Cort ha criticat la "mala planificació" i el "poc poder de negociació" de Cort davant el ministeri de Defensa.

Finalment, Pomar ha instat l'alcalde de Palma, José Hila, a "agafar el bou per les banyes" per negociar "directament" amb la ministra de Defensa en funcions, Margarita Robles, per visibilizar la "imperiosa necessitat" de donar l'antiga caserna militar a Cort.

Cal recordar que el Consell de Ministres va autoritzar a l'organisme autònom Institut de l'Habitatge, Infraestructura i Equipament de la Defensa treure a subhasta la caserna d'artilleria de Son Busquets, per 45,84 milions d'euros.

Davant això, la regidora de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat, Neus Truyol, ha explicat que l'Ajuntament de Palma estudiarà "totes la vies" perquè el Ministeri de Defensa traslladi la propietat de la caserna d'artilleria de Son Busquets a una entitat pública o municipal mitjançant una "venda justa".