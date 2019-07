25 de juliol de 2019

Cs Balears titlla el debat d'investidura de Sànchez de "lamentable"

PALMA DE MALLORCA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portaveu adjunta de Cs Balears al Parlament, Patricia Guasp, ha qualificat aquest dijous de "lamentable" el debat d'investidura al que s'ha rebutjat la candidatura de Pedro Sánchez com a president del Govern. "Els ciutadans no mereixen aquest espantall polític", ha denunciat.

En declaracions a Europa Press, Guasp ha criticat el desenvolupament del debat mentre el país està "completament paralitzat per culpa de Pedro Sánchez i Pablo Iglesias". El Ple del Congrés ha rebutjat, en segona votació, la investidura com a president del Govern del candidat socialista, que, com dimarts passat, només ha rebut el suport dels membres del seu grup i el del diputat del Partit Regionalista de Cantàbria, José María Mazón. En total han estat 124 sí enfront de 155 no i 67 abstencions.

Guasp ha avisat també que en les diferents intervencions de Sánchez no ha inclòs "cap esment a Balears, a la insularitat, inversions o al problema del finançament, com sí va fer en el cas de Canàries".

Des de Cs Balears interpreten això "com una falta de compromís" del candidat socialista amb la Comunitat.

Amb tot, Guasp s'ha mostrat convençuda que al setembre PSOE i Unides Podem arribaran a un acord, per la qual cosa els ha demanat que "deixin de fer aquest teatre". La diputada balear ha recalcat que necessiten que es constitueixi un Govern central per poder negociar qüestions com un conveni de depuradores o la dotació del Règim Especial per a Balears (REB).