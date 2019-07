25 de juliol de 2019

Cs celebra la possibilitat que l'antic cinema Metropolitan es destini a millorar els serveis de Pere Garau

PALMA DE MALLORCA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del grup municipal de Ciutadans (Cs) Palma, Eva Pomar, ha mostrat aquest dijous la seva satisfacció després que el ple hagi transaccionat una proposta amb la qual demanaven estudiar la compra dels antics Cinemes Metropolitan per millorar els serveis públics de Pere Garau.

"Sabem que queda molt, però aquest és un primer pas perquè els veïns de Pere Garau puguin tenir un nou punt d'atenció continuada (PAC), que és el que demanàvem i és l'autèntica necessitat del barri", ha assegurat Pomar en declaracions als mitjans.

La regidora de Cs ha promès que el seu grup estarà "vigilant" per assegurar-se que "es compleix l'aprovat", després d'acordar-se una esmena transaccional per la qual el Ple es compromet a estudiar la possibilitat.

"Es tracta d'una reivindicació dels veïns de Pere Garau des de fa molts anys, perquè l'actual PAC no dóna proveïment i té innombrables deficiències", ha declarat Pomar, qui ha assenyalat que "aquesta oportunitat és única, perquè no hi ha molts solars a Pere Garau per poder dotar de nous serveis i infraestructures al barri", per la qual cosa "no entendríem que a l'edifici se li doni una altra utilitat que no sigui la d'un PAC".

Aquest matí, la regidora de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Mobilitat de Palma, Neus Truyol, ha explicat que s'ha acordat realitzar un estudi sobre les necessitats a la zona de Pere Garau abans d'obrir negociacions amb la propietat de l'antic cinema Metropolitan per donar cabuda a serveis públics. En particular, ha precisat que els partits polítics de Palma han arribat a un consens per realitzar un estudi que analitzi quins són les necessitats de serveis públics de Pere Garau i si les instal·lacions de l'antic cinema poden encaixar amb elles.

D'altra banda, la portaveu de Cs Palma ha recordat que la formació taronja ha demanat la compareixença de Truyol perquè doni compte de la situació de l'antic solar de Son Busquets. "En el tema de Son Busquets sembla que l'equip de govern té certa confusió. Un dia presenten el projecte, l'altre ens diuen que sortirà a subhasta i que no és propietat de la ciutat i a l'altre li demanen a Foment que l'adquireixi", ha protestat Pomar.