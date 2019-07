10 de juliol de 2019

Cs celebra la seva ubicació "més centrada" en el Parlament i Vox evita "discussions innòcues" per estar a última fila

PALMA DE MALLORCA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Cs en el Parlament, Marc Pérez-Ribas, ha celebrat aquest dimecres després de la Junta de Portaveus la ubicació "més centrada i visible" de la formació taronja en l'hemicicle del Parlament, ja que "ha millorat respecte a la proposta inicial" i respon el nombre de vots i a la representació que es mereix el partit".

Per la seva banda la portaveu de Vox a la Càmera, Idoia Ribas, ha criticat la seva posició a "l'última fila, en el galliner", si bé ha optat per "evitar entrar en discussions d'institut i innòcues" perquè "a Vox li és igual on estar assegut, ve a treballar".

Cal recordar que la diputada de Cs al Parlament, Patricia Guasp, va criticar en la passada Junta que els haguessin col·locat en el galliner" de la Càmera, just darrere del grup parlamentari 'popular', i van demanar que se'ls situés en el centre", que és "just el que representa el partit".

"Hem d'estar al centre, representem el centre i la moderació d'un partit liberal i farem tot el possible per poder canviar-nos d'ubicació. No pot tenir preferència un partit com El PI", va criticar.

D'altra banda, preguntat per la nota de veu que ha sortit publicada aquest dimecres en la qual es critiquen les bases de Palma de Cs, Pérez-Ribas ha considerat que "no valorarà els àudios gravats d'una forma estranya i en una reunió interna". Així mateix, ha avançat que el partit emetrà un comunicat.