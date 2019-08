8 de agost de 2019

Cs censura que el Consell de Mallorca nomeni un director del Teatre Principal sense convocar un concurs públic

PALMA DE MALLORCA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Ciudadanos (Cs) al Consell de Mallorca, Beatriz Camiña, ha criticat que la institució hagi nomenat com a director del Teatre Principal a Josep Ramón Cerdà sense passar per un concurs públic.

Segons ha informat el partit en un comunicat, no "posen en dubte la vàlua" del nou director, però apunten que "aquest dijous s'ha presentat amb deu línies i sense tenir preparat un projecte d'adreça per al Teatre Principal", ha lamentat Camiña.

"Han nomenat a correcuita a una persona que ens ha dit que en els pròxims mesos ja redactarà un projecte d'adreça, mentre que si s'hagués convocat el concurs públic hauríem vist el projecte de més candidats", ha assenyalat Camiña, qui ha manifestat que "aquest nomenament té una línia molt polititzada".

Així mateix, la portaveu de Cs al Consell ha qüestionat les paraules del Pacte sobre el bon funcionament del teatre. "Ens sorprèn que el Pacte tregui pit del treball realitzat l'última legislatura i no es renovi al que era el director fins ara", ha declarat, davant els micròfons d'IB3TV.

En aquest sentit, Camiña ha explicat que ha realitzat dues preguntes que el nou director "no ha sabut respondre o bé no ha respost de forma satisfactòria". "Li hem demanat pel percentatge de producció pròpia i percentatge de producció nacional i internacional, però no ho sabia", ha comentat la consellera.

"També els hem comentat que des de 2013 existeix la Llei de Transparència i ells no han fet res per millorar la transparència en la gestió econòmica de la recaptació de la taquilla", ha explicat Camiña.

Així mateix, el nou director s'ha negat a realitzar enquestes als mallorquins per conèixer les seves preferències sobre espectacles per al Teatre Principal.