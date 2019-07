15 de juliol de 2019

Cs creu que la proposta de Cort per fomentar el català als barris obrers forma part de "un pla d'adoctrinament"

La portaveu del grup municipal de Ciutadans a Palma, Eva Pomar, ha considerat aquest dilluns que la proposta de l'Ajuntament per fomentar el català als barris obrers respon a "un pla d'adoctrinament" al qual l'alcalde, José Hila, "hi ha cedit davant els seus socis de MÉS".

Així s'ha pronunciat Pomar en roda de premsa, on ha opinat que aquesta iniciativa és "una altra de les clàusules" que MÉS ha inclòs en les negociacions per recolzar la investidura de José Hila.

Segons Pomar, la proposta per fomentar el català demostra "falta de serietat i de compromís" per part de l'equip de govern de l'Ajuntament. A més, ha incidit que existeixen altres "prioritats" a la capital balear, com la neteja, la seguretat o l'ocupació il·legal.

Així mateix, la portaveu de Cs ha argumentat que l'equip de govern de Cort pretén "crear conflictes" amb el tema de la llengua, assegurant que, des de Cs en canvi, defensen una utilització "igualitària" de les dues llengües de la ciutat, com recull l'Estatut d'Autonomia.

D'altra banda, la portaveu de Ciudadanos ha recordat la proposta de la seva formació per adquirir el local dels antics cinemes del Metropolitan Palace i negociar amb el Govern la construcció d'un PAC nou al barri de Pere Garau, i ha lamentat que encara no hagin obtingut cap resposta.