14 de agost de 2019

Cs critica els "escassos" mitjans per netejar el municipi d'Eivissa i diu que la situació és "alarmant"

EIVISSA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portaveu del grup municipal de Ciutadans a l'Ajuntament d'Eivissa, José Luís Rodríguez Poblador, ha criticat els "escassos i insuficients" mitjans dels quals disposen els operaris de neteja.

En un comunicat, Rodríguez ha explicat que en algunes zones els operaris de la neteja "no es troben amb una brutícia superficial, per la qual cosa es necessiten actuacions específiques i de major importància", encara que els mitjans disponibles es limiten "al cub, l'escombra i els bufadors o l'aigua a pressió".

"El primer escampa la brutícia i la refrega per les voreres, mentre que el segon la distribueix pel carrer i el tercer la trasllada a les terrasses i als aparadors dels comerços", ha criticat el portaveu.

A més, Rodríguez Poblador ha reiterat que Eivissa necessita un pla de xoc "urgent" per endreçar els seus carrers i els mitjans tècnics "suficients" perquè sigui efectiu.

"És imprescindible que el Consistori controli els mitjans tècnics que s'utilitzen en la neteja dels carrers i no únicament controlar els indicadors que es reben des de l'empresa concessionària", ha manifestat.

Finalment, José Luís Rodríguez Poblador ha sentenciat que la situació actual és "alarmant", afirmant que "és impossible caminar per Eivissa i no haver d'esquivar brutícia o tapar-se el nas per la pudor que desprenen alguns llocs".