18 de setembre de 2019

Cs critica la "falta de compromís" del Govern amb la depuradora de Palma

PALMA DE MALLORCA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos (Cs) ha criticat aquest dimecres la "falta de compromís" del Govern central amb la construcció d'una nova depuradora a Palma.

Així s'ha pronunciat la portaveu de Cs a Palma, Eva Pomar, després de reunir-se amb l'alcalde, José Hila, en una trobada de la qual ha sortit "amb la sensació que aquesta legislatura no començarà la construcció de la nova depuradora".

Pomar ha assenyalat que existeix una declaració d'interès general, "però no un conveni signat, ni un compromís quant a terminis i finançament".

A més, ha agraït a l'alcalde la seva predisposició per respondre les preguntes del grup municipal i, en aquest sentit, ha traslladat a Hila el suport de Cs "per fer un front comú davant el Govern de Pedro Sánchez fins a les últimes conseqüències".

En aquest sentit, ha recordat que Cs segueix "pressionant" a l'Executiu central per la construcció de la depuradora, i, per això, el diputat Joan Mesquida ha registrat una bateria de preguntes per conèixer els terminis, el compromís i el finançament del projecte per part del Govern.

Durant la trobada amb l'alcalde, Pomar ha assenyalat que també li han traslladat la proposta que porten a ple per crear una comissió de seguiment de les inversions de sanejament d'Emaya, "ja que comprometran a la ciutat durant els pròxims deu anys". Aquesta comissió hauria de tenir, segons Cs, representants de tots els partits de l'Ajuntament, del Govern i, almenys, un representant del Govern central.

Segons Pomar, no existeix un problema de temps, "sinó de falta de compromís" i ha lamentat que, "amb l'anunci de noves eleccions, el projecte de la depuradora quedi més a l'aire que mai".

"Els palmesans no són ciutadans de segona i el govern no pot deixar-nos de costat davant un problema mediambiental com indiquen les investigacions del Seprona pels abocaments en la Badia de Palma", ha conclòs.