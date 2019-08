13 de agost de 2019

Cs critica la gestió de l'Oficina Anticorrupció de Balears per "no complir amb l'objectiu de recuperar la confiança"

PALMA DE MALLORCA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grup Parlamentari Ciudadanos (Cs) Balears ha criticat la gestió i la feina de l'Oficina Anticorrupció de Balears, ja que "no només no està complint amb l'objectiu de recuperar la confiança de la població en les institucions, sinó que a més, suposa un cost totalment sobredimensionat per a les butxaques dels ciutadans".

Així ho ha manifestat la diputada i portaveu adjunta de la formació taronja, Patricia Guasp, qui, a més, ha sostingut que des de Cs "estan d'acord en l'engegada d'una veritable Oficina contra el Frau i la Corrupció en la gestió pública, que sigui independent i sempre amb l'objectiu de recuperar la confiança dels ciutadans en les seves institucions".

"No obstant això, no estem d'acord en com s'ha desenvolupat aquesta oficina, ja que des que va ser creada fa ja tres anys sols ha servit per sobredimensionar el sector públic, sense accions concretes i sense exercir les seves funcions", ha considerat.

Així mateix, ha mostrat el seu desacord "amb l'opacitat en el nomenament del seu gerent i amb el seu salari de 95.000 euros, per ser clarament desproporcionat i no guardar relació amb el sou que reben els directors generals, i els gerents del sector públic instrumental".

La diputada ha assenyalat, a més, que "no conformes amb això, ara sembla que volen engreixar encara més la despesa pública amb el lloguer d'un nou local". "És una factura que sempre acaben pagant els ciutadans. Una oficina que costa un milió d'euros i no se sap molt bé què fa, ni les seves funcions, ni si s'està investigant algun cas de corrupció o frau a l'administració", ha criticat.

Així mateix, Patricia Guasp, ha destacat que es tracta d'"un exemple més que justifica la necessitat de dur a terme una auditoria operativa i funcional d'economia i d'eficiència de la despesa per detectar entitats instrumentals que manquin d'utilitat i es pugui reorientar la despesa a serveis essencials per al ciutadà".

Finalment, Guasp ha manifestat "una vegada més, el compromís amb la tolerància zero contra la corrupció" i ha apel·lat a "la necessitat d'implementar accions i protocols que garanteixin la regeneració democràtica".