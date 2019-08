13 de agost de 2019

Cs demana la gratuïtat del pàrquing de l'Hospital Can Misses per als usuaris del centre

EIVISSA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grup parlamentari de Ciutadans ha instat el Govern al fet que garanteixi l'accés i la gratuïtat de l'aparcament de l'Hospital Can Misses per als usuaris del centre.

Els diputats de la formació taronja, Maxo Benanal i Juan Manuel Gómez, han presentat aquest dimarts una Proposició No de Llei en la qual insta l'Executiu autonòmic a instal·lar barreres d'accés i sortida de l'aparcament, així com un sistema de validació de tiquets.

El diputat Maxo Benalal ha assegurat que l'aparcament "ha de ser d'ús exclusiu per als usuaris de l'hospital" ja que el personal ja disposa d'un espai privat.

"Des que es va instaurar la gratuïtat del servei, els malalts i els seus familiars es veuen abocats a cercar estacionament a la zona blava, pagant la tarifa corresponent o acudint a aparcaments públics com el d'Es Pratet, per després afrontar una llarga caminada fins a l'hospital", ha criticat Benalal.

En aquest sentit, el diputat per Eivissa ha reconegut que apostar per un aparcament gratuït parteix de "bones intencions" però, vists els resultats, "la seva aplicació ha estat nefasta" com totes les "mesures electoralistes" del Govern.

Ciutadans ha considerat que han de restablir-se les barreres d'accés i sortida de l'aparcament de l'Hospital Can Misses, amb la corresponent emissió dels tiquets d'accés que hauran de ser validats en els taulells de l'hospital "perquè els usuaris de l'hospital puguin abandonar les instal·lacions sense pagar".