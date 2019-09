26 de setembre de 2019

Cs demana a Hila que exigeixi la construcció de la nova depuradora per a Palma

PALMA DE MALLORCA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos ha demanat aquest dijous a l'alcalde de Palma, José Hila, que "no faci de teloner" del president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, i que exigeixi la construcció de la nova depuradora per a la capital balear.

Així s'ha expressat la portaveu del grup municipal, Eva Pomar, en el ple del Consistori, durant el debat de la proposta de Cs per crear una comissió de seguiment de les inversions per a la Xarxa de Sanejament per part de l'Ajuntament, que ha estat aprovada, i en la qual estaran representats tots els grups municipals de l'Ajuntament.

"Aquesta comissió de seguiment és molt important, perquè les inversions són a llarg termini i pot haver-hi altres governs que es trobin aquests projectes", ha explicat Pomar, qui ha assenyalat que amb aquesta iniciativa també demanen la inversió al Govern per finançar la nova depuradora.

En aquest sentit, ha dit a Hila que, si Sánchez ve a Palma a realitzar algun míting, el porti a la platja de Can Pere Antoni, allí li expliqui el problema "i que es fiqui a l'aigua".

"No dubtin que, si després del 10 de novembre governa Ciutadans, nosaltres serem els primers a demanar-los la construcció de la nova depuradora", ha manifestat Pomar, qui ha opinat que el problema dels abocaments és per no tenir la nova depuradora, "i per aquests abocaments tenim a alts càrrecs de l'empresa municipal d'Emaya, entre ells la regidora Neus Truyol, sent investigats per possible delicte mediambiental".