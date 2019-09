Cs demanarà explicacions a Cladera sobre la reunió "secreta" que va mantenir amb el vicepresident català Pere Aragonés

PALMA DE MALLORCA, 18 Set. (EUROPA PRESS) -

El Grup Ciudadanos (Cs) al Consell de Mallorca -format per la portaveu, Beatriz Camiña, i els consellers Osvaldo Xifri i Margalida Roig- demanarà explicacions a la presidenta Cladera sobre la reunió "secreta" que va mantenir el passat 5 de setembre amb el vicepresident català Pere Aragonés.

Així ha informat Cs aquest dimecres en una nota de premsa en la qual especifiquen que aquest dijous presentaran al ple del Consell dues mocions, dues preguntes i una interpel·lació a l'equip de govern.

En concret, Cs plantejarà una moció amb la qual pretén obtenir "una postura clara" del Consell respecte a la superfície mínima per construir en sòl rústic davant la "indefinició mostrada per la presidenta Cladera" després de la reunió d'alts càrrecs de la institució el passat 3 de setembre.

La segona moció té com a objectiu intentar "revitalitzar" el paper de la finca de Raixa com a "eix social i cultural" de l'illa, segons ha apuntat Cs.

El Grup Ciutadans al Consell també s'interessarà per les mesures de la institució per eliminar la brutícia en cunetes, vorals i mitjanes de les carreteres mallorquines, així com grafitis en ponts i passos subterranis.

Així mateix, la formació taronja interpel·larà a la presidenta del Consell per la seva gestió al capdavant de la institució "donats els importants reptes que té endavant" en referència a la situació dels comptes de Balears.