30 de setembre de 2019

Cs demanarà al Govern que deixi de subvencionar entitats de "propaganda independentista"

PALMA DE MALLORCA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Cs en el Parlament, Marc Pérez-Ribas, ha presentat aquest dilluns una iniciativa per demanar al Govern que "deixi de subvencionar a entitats polititzades d'imposició lingüística" i que donen "suport al separatisme" i a "la propaganda independentista" que va "en contra del sistema democràtic".

En una roda de premsa, en la qual, a més d'aquesta proposició no de llei (PNL), han presentat altres iniciatives que portaran aquest dimarts al ple del Parlament, Pérez-Ribas ha dit que els sembla "una vergonya que se segueixin donant aquestes ajudes per part del Govern".

Per la seva banda, la diputada Patricia Guasp ha manifestat que no es pot permetre que "es continuï donant diners públics a entitats que coarten la llibertat d'usar la nostra altra llengua oficial, la llengua castellana". "Donem suport a les subvencions i ajudes dirigides a una cultura inclusiva i no a una cultura partidista", ha dit.

Tal com ha assegurat, "amb aquesta iniciativa" volen instar el Govern "a deixar de donar subvencions i ajudes a entitats i associacions que imposen la llengua catalana excloent la llengua castellana, com Plataforma per la Llengua, que s'autodenomina 'ONG del Català' però que es dedica a assenyalar als nostres comerciants, i també a espiar els alumnes i docents a Catalunya".

En aquest sentit, la diputada ha denunciat que "dos mesos després" segueixen esperant que els facilitin els expedients complets de les subvencions atorgades l'any passat a Plataforma per la Llengua. "Al juliol, a més, vam conèixer que el Govern havia atorgat una subvenció de 30.000 euros a aquesta entitat", ha afegit.

Guasp ha destacat també que intentaran "recaptar el suport de tots els grups parlamentaris" per instar al fet que es deixi de subvencionar també "a organitzacions amb clar perfil de suport independentista com és el Festival MUR", que va rebre 12.500 euros per part del Govern.

Segons ha dit, "aquest festival compta com a cap de cartell a Valtonyc", que tal com ha recordat, ha estat condemnat amb sentència ferma del Tribunal Suprem. "Considerem que no és apropiat que el Govern doni suport a aquest festival que reivindica els Països Catalans i va en contra el nostre sistema judicial", ha remarcat.