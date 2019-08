22 de agost de 2019

Cs exigeix a Truyol que "faci un exercici de transparència" i "doni explicacions" sobre la investigació a Emaya

PALMA DE MALLORCA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Cs a l'Ajuntament de Palma, Eva Pomar, ha reclamat aquest dijous a la regidora de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat, Neus Truyol, que "faci un exercici de transparència" i "doni explicacions" sobre la investigació a Emaya, que estava sota la seva responsabilitat la passada legislatura.

Així s'ha expressat Cs després de la imputació de la regidora de Model de Ciutat, Habitatge i Sostenibilitat, Neus Truyol, per la seva gestió al capdavant de Medi ambient en la legislatura anterior. S'investiga un possible delicte mediambiental i si es van gestionar correctament els recursos municipals per intentar resoldre el problema dels abocaments d'aigües residuals en la badia de Palma.

Pomar ha assenyalat que estan "molt preocupats per aquesta situació" si bé ha subratllat que en Ciudadanos volen ser "prudents" així com "respectar el secret de sumari".

La portaveu de Cs ha explicat que l'actual gerent d'Emaya, Ramon Perpinyà, va convocar al Consell d'Administració de l'empresa pública el dilluns per informar sobre la investigació després de l'aparició de notícies en premsa. Pomar ha lamentat que no els va donar més informació de la qual s'havia publicat en els mitjans, i ha criticat que la convocatòria es produís recentment malgrat que la investigació fa temps que està en marxa.

La regidora de Cs també ha remarcat que és "obvi" que "hi ha hagut un problema de deixadesa política històrica" en la gestió dels abocaments d'aigües residuals, "no només en l'anterior legislatura sinó també en les anteriors", i ha alertat de la gravetat d'aquest assumpte. "Les excuses sempre han estat sobre la falta de finançament, que és veritat, però creiem que amb bona planificació sí que es podria fer una mica més", ha conclòs.