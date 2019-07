26 de juliol de 2019

Cs lamenta que Cort rebutgi la seva proposta d'endarrerir la pujada salarial a alts càrrecs de l'Ajuntament de Palma

PALMA DE MALLORCA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Ciudadanos (Cs) a l'Ajuntament de Palma, Eva Pomar, ha lamentat aquest divendres la negativa de l'equip de govern de Cort a la proposta de la formació taronja relativa a que les pujades salarials a alts càrrecs del Consistori fossin efectives una legislatura després d'aprovar-se, instant el Govern central a modificar la 'Llei de Bases' per fer-ho possible.

Així ha informat el partit en una nota en la qual la portaveu del partit taronja explica que la mesura pretenia evitar la "decisió antiestètica" d'aprovar pujades salarials de governants al principi de la legislatura.

"En un atac d'egocentrisme propi del seu líder nacional, el senyor Pedro Sánchez, el regidor d'Hisenda, Adrián García, va veure en la nostra proposta regeneradora un atac a les seves polítiques econòmiques", ha protestat Pomar, qui considera que "regenerar" les polítiques "no és gens fàcil" a causa de les "traves" imposades pel "bipartidisme".

"Aquesta vegada ha estat el PSOE que no volia veure desmuntat el seu quiosquet de sous i alts càrrecs, però no esperàvem que un partit nou com Podem no sigui capaç de veure el cansament dels ciutadans", ha insistit Pomar, qui ha avançat que el partit lliurarà la proposta als seus representants a Madrid.