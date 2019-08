29 de agost de 2019

Cs Palma critica la "inacció" de les administracions públiques davant els abocaments d'aigües fecals

PALMA DE MALLORCA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Grup municipal de Cs a Palma, Eva Pomar, ha criticat aquest dijous la "inacció" de les administracions públiques davant el "greu problema" dels abocaments d'aigües fecals a la badia de Palma.

"No podem permetre que cada vegada que plou es tanquin les platges per abocaments fecals", ha protestat Pomar en un comunicat difós per Cs, després del tancament de les platges de Can Pere Antoni, Ciutat Jardí i Cala Major del dimarts.

La portaveu de Cs ha mostrat la seva preocupació pel dany mediambiental dels abocaments i ha lamentat la "mala imatge" als turistes.

"Des de fa anys han passat per aquí governs del PP, PSIB, i els ecosobiranistes de MÉS, i cap s'ha preocupat mai per solucionar el problema", ha criticat Pomar, qui ha insistit que "els problemes continuen sent els mateixos de sempre i vénen de les mateixes depuradores".

Respecte a la investigació a alts càrrecs de l'equip de govern de Palma per l'abocament d'aigües fecals a la mar, la portaveu de Cs a Cort ha reiterat la preocupació del seu partit per aquesta qüestió. "Demanem a l'expresidenta d'Emaya de l'Ajuntament de Palma, Neus Truyol, que faci un exercici de transparència i doni les explicacions necessàries sobre aquest tema", ha conclòs.