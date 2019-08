30 de juliol de 2019

Cs Palma diu que la nova convocatòria per cobrir places de policia respon una petició de la formació de gener

PALMA DE MALLORCA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del grup municipal de Ciutadans (Cs) a l'Ajuntament de Palma, Eva Pomar, ha celebrat la convocatòria d'ofertes públiques d'Ocupació per a la Policia Local, tal com es va aprovar en Ple el passat mes de gener, "a petició de la formació taronja", segons ha informat la formació en un comunicat.

Des de Cs porten, segons diuen, "més de quatre anys presentant proposades per la millora del funcionament de la Policia Local", ha manifestat Pomar, qui ha dit que "aquesta és una de les moltes propostes de Cs, aprovades en Ple, que serveixen per millorar la vida dels palmesans i dotar a la ciutat de més i millors serveis".

En aquest sentit, Pomar ha assenyalat que els alegra saber que "la tan citada 'Llei Montoro' ja no és excusa perquè es contractin més policies", en referència a "la multitud d'ocasions en les quals l'equip de govern de Cort ha al·ludit a aquesta llei com una restricció per poder fer polítiques per a la ciutat", segons ha dit.

"Nosaltres ja avisàvem que la 'Llei Montoro' era una excusa, ja que es podien cobrir les places d'aquells policies que s'havien jubilat, i a més, aquest any era l'últim en el qual es podien presentar convocatòries", ha indicat la portaveu de Cs Palma en conèixer que aquestes convocatòries serviran per contractar 120 policies.

Finalment, Pomar ha lamentat que "han hagut de passar quatre anys perquè l'Ajuntament es posi a fer el seu treball", i ha assegurat que "aquest és un primer pas per millorar la situació del nostre cos de policia, però encara falten molts, com són tenir més vehicles i reformar la infraestructura de la caserna de Sant Fernando per evitar, entre altres coses, brots de Legionel·la en els vestuaris".