23 de setembre de 2019

Cs Palma insta l'Ajuntament sobre les mesures per "facilitar" la integració de les persones immigrants

PALMA DE MALLORCA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cs Palma ha instat l'Ajuntament sobre les mesures previstes per "facilitar" la integració de les persones immigrants a la ciutat, i ha qüestionat sobre la "falta d'actualització" dels continguts de la web institucional per consultar els recursos "d'una manera eficaç".

Així ha informat aquest dilluns el regidor del Grup Municipal Ciudadanos (Cs) Palma, Alejandro Escriche, qui ha comparegut en roda de premsa per anunciar unes preguntes destinades a conèixer la tasca de l'Ajuntament en matèria d'immigració.

Precisament, Escriche ha demanat al Consistori que les polítiques d'immigració no quedin "en un segon pla" ja que, segons el regidor, Palma té un índex de població immigrada de més del 20 per cent sobre el total de la població, dividit "gairebé a parts iguals" entre població comunitària i extracomunitària, ha afirmat.

"Una ciutat amb aquest volum de població tan diversa necessita dispositius per part de l'administració local perquè la integració social i econòmica sigui real i efectiva", ha apuntat Escriche.

D'altra banda, el regidor taronja ha explicat que les competències en matèria d'immigració resideixen en l'Administració General de l'Estat i en la Comunitat Autònoma, encara que ha considerat que això "no és un obstacle" per desenvolupar polítiques "eficaces" per part dels municipis, posant com a exemples els tallers d'acolliment o la contractació de professionals de la mediació sociocultural.

En aquest sentit, el regidor de Cs Palma ha criticat que des de la Regidoria de Justícia Social, Feminisme i LGTBI "es parla molt poc" d'immigració.

NETEJA DE TORRENTS

Per la seva banda, la portaveu municipal de Cs Palma, Eva Pomar, ha reclamat la creació d'un conveni entre Cort i el Govern per a la neteja de torrents.

"Hem d'evitar situacions com la viscuda recentment en les quals hagin de ser els veïns els que hagin d'agrupar-se per netejar els torrents, o que l'Ajuntament no actuï fins que els veïns decideixen fer-ho pel seu compte", ha manifestat Pomar.

Finalment ha acusat l'Ajuntament i al Govern "d'improvisar" davant aquestes situacions per la "falta d'un protocol" per a la neteja de torrents, segons Pomar, qui ha anunciat una sèrie de preguntes al Govern per conèixer qui és el responsable de la neteja en tram urbà; quant ha costat la neteja del torrent de Sa Riera; i qui s'ha encarregat del cost d'aquestes actuacions fins al 2019.